Esporte Atlético-GO procura ajuste para enfrentar Corinthians reforçado

O Atlético-GO usará as duas semanas abertas para treinos, até o jogo diante do Corinthians, no dia 12 (domingo), para buscar o melhor ajuste do time. O Dragão se deu muito bem contra o adversário nos meses de maio e junho, em partidas válidas pela abertura da Série A e da 3ª fase da Copa do Brasil, em que eliminou o Timão.De lá para cá, a equipe corintiana passou por...