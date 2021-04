Esporte Atlético-GO prevê dificuldades em jogo único na Copa do Brasil

Após a goleada de 3 a 0 sobre o Anápolis, o Atlético-GO vira o disco, muda o discurso, fez as malas para o Sul do Brasil e mira a partida decisiva desta quinta-feira (15), contra o Joinville-SC, às 21h30, na Arena Joinville. Como é confronto único e sem vantagem alguma em termos de resultado, o Dragão espera encaminhar a classificação no tempo regulamentar, com vitória, se...