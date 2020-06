Esporte Atlético-GO prepara terreno para chegada de novo treinador Clube diz querer chegada de treinador antes da volta das competições e admite usar tempo e eventual torneio amistoso para ajustes

No Atlético-GO, a transição de trabalho para a chegada de um novo treinador será feita a partir de julho, quando há perspectiva de que um torneio amistoso seja disputado, em Goiânia, pelos clubes a capital e com organização da Federação Goiana de Futebol (FGF). A contratação do novo técnico também passará pela sinalização de que o futebol nacional será retomado, com o...