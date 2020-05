Esporte Atlético-GO prepara novas ações para aproximar torcedores Diretoria estuda mecanismos para movimentar torcedores e atrair patrocinadores

Nessa semana, o departamento de marketing do Atlético deverá definir mais algumas estratégias para movimentar o clube e a torcida. Mesmo na paralisação do futebol, por causa da pandemia do coronavírus, o Dragão fez algumas movimentações, principalmente no mês de abril, o do aniversário do clube. Responsável pelo marketing do clube, Angélica Carvalho deve se reunir...