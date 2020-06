Esporte Atlético-GO prepara lançamento de novo escudo, que será apenas para 3º uniforme Diretoria afirma que peça é moderna e futurista, mas não substituirá o utilizado atualmente na camisa principal da equipe

Na sexta-feira (19), em live promovida pelo Atlético-GO, será lançado o terceiro escudo do clube. O modelo já está finalizado e será apresentado à torcida atleticana. O escudo será usado no terceiro uniforme do Dragão, ainda em fase de estudo para o lançamento. "Será um escudo moderno, mas que não foge à história do Atlético. Ele terá as mesmas cores, conservará as e...