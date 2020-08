Esporte Atlético-GO prepara casa nova para meados de setembro Accioly completa dois anos da reabertura nesta terça-feira (19) e passa por nova readequação para receber jogos da Série A nacional

Após dois anos da reabertura do Estádio Antônio Accioly, no dia 18 de agosto de 2018, o Atlético-GO se prepara para abrir novamente a sua casa, em Campinas. O Dragão projeta voltar a ser mandante no local a partir de meados de setembro. No dia 14 do próximo mês, joga pela 10ª rodada da Série A fora de casa. Depois disso, já pretende estar de volta ao Accioly, mas ainda sem d...