Esporte Atlético-GO poupa elenco para decisão contra o Goianésia Dois dias depois do término da Série A, o Dragão encara o Azulão do Vale, no Accioly, pela final do Goianão 2020

O Atlético-GO vive com mais intensidade, a partir desta sexta-feira (26), o clima da decisão do Campeonato Goiano 2020. Após mais de um ano do início do Estadual, o Dragão decide o título da competição contra o Goianésia, neste sábado (27), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. A comissão técnica procura administrar o pouco tempo de preparação do elenco para a decisã...