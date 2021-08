Esporte Atlético-GO pode ter recorde em turno no Brasileiro Dragão tem chance de superar melhor metade de competição que já fez na Série A

A vitória sobre o Bahia por 2 a 1, domingo (15), fez com que o Atlético-GO chegasse aos 23 pontos no 1º turno e superasse a campanha da temporada passada no 1º turno (22 pontos). O resultado abre ao Dragão outras possibilidades matemáticas, faltando três jogos para o fim do turno: contra Chapecoense e Inter (em casa) e o Flamengo (fora).É um cenário bom para o clube, mas, ...