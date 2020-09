Esporte Atlético-GO pode ter mudanças para duelo contra o Atlético-MG Vagner Mancini admitiu que será preciso reavaliar a parte física do elenco, já que decide vaga na Copa do Brasil na próxima semana

Após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, no duelo de ida da 4ª fase da Copa do Brasil, o técnico do Atlético-GO, Vagner Mancini admitiu a necessidade de fazer mudanças na formação do Dragão que neste sábado (19), terá jogo difícil no Estádio Olímpico, diante do Atlético-MG. Dessa vez, o time rubro-negro volta a jogar em casa e pela Série A do Brasileiro, na qual não...