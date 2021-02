Esporte Atlético-GO pode ter mudança na lateral esquerda na semi do Goianão Natanael deixou último jogo com dores, e Nicolas pode ganhar vaga no time titular

A comissão técnica do Atlético-GO terá pouco tempo de preparação para a semifinal do Goianão 2020, na tarde desta quarta-feira (17), às 16h10, diante da Aparecidense. O Dragão decidirá a vaga no Estádio Antônio Accioly e pode ter uma mudança em relação à formação que foi derrotada pelo Atlhetico-PR, domingo (14), em Curitiba. O lateral esquerdo Natanael foi substi...