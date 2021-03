Esporte Atlético-GO pode ter estreia de goleiro contra Itumbiara Fernando Miguel está regularizado e pode fazer sua primeira partida pelo Dragão

O Atlético-GO inicia a semana, nesta segunda-feira (29), em que terá duas partidas diante do Itumbiara, na quinta-feira (1º, no Estádio JK) e domingo (4, no Estádio Antônio Accioly), válidas pelo Campeonato Goiano 2021. Também é o aniversário de 84 anos de fundação do clube, na sexta-feira (2, feriado) e a programação ainda não foi divulgada, mas deverá ser direcionada p...