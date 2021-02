Esporte Atlético-GO pode emprestar volante a clube do Japão

O Atlético-GO poderá emprestar o volante Pereira a um clube do futebol japonês. O Dragão recebeu proposta do Oita Trinita de empréstimo pelo jogador, que comemorou 24 anos no dia 31 de janeiro. O atleta pode sair antes do fim desta Série A 2020, que se encerra no fim de fevereiro - o último jogo atleticano é no dia 25, diante do Coritiba, no Estádio Antônio Accioly. Alguns fatore...