Esporte Atlético-GO pode contratar jovem zagueiro paulista Revelado na base do Corinthians, jogador está emprestado à Inter, de Limeira (SP), que disputa a Série A-1 do Paulistão

Após anunciar a contratação do volante e meia Matheus Frizzo, de 21 anos, o Atlético-GO está no mercado para se reforçar para a disputa da Série A do Brasileiro e da Copa do Brasil, previstas para agosto. O próximo contratado pode ser o zagueiro João Victor, de 21 anos e 1,87m. Revelado na base do Corinthians, o jogador está emprestado à Inter, de Limeira (SP), ...