Esporte Atlético-GO planeja torneio amistoso com Flamengo; Goiás e Vasco também devem participar Presidente do Dragão confirma torneio: "será muito positivo"

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou a realização de um quadrangular amistoso, na última semana deste mês (julho), em Brasília-DF. O torneio terá a participação de dois clubes do Rio - Flamengo e Vasco - e dois goianos - Goiás, além do Dragão. A informação foi divulgada pela Sagres 730 na noite desta quarta-feira (15). O torneio deve começar no dia...