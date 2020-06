Esporte Atlético-GO planeja ir ao mercado para reforçar elenco Clube rubro-negro tem 24 jogadores no grupo que iniciou trabalho e chamou cinco atletas da base para os treinos. Ideia é buscar reforços para todas as posições

Assim que houver sinalização da CBF para a retomada das competições nacionais, o Atlético-GO buscará no mercado de quatro a seis jogadores para reforçar o elenco: zaga, lateral esquerda, meio de campo e ataque. A comissão técnica fixa do clube monitora nomes no cenário nacional e tem observado brasileiros que atuam no exterior. O presidente do clube, Adson Batista...