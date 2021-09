Esporte Atlético-GO perde posições na Série A e vê evolução de alguns concorrentes Dragão está em 9º lugar, na faixa intermediária da classificação do Brasileiro

A falta de vitórias nas últimas rodadas da Série A fez com que o Atlético-GO perdesse não só pontos como posições na tabela. Isso obriga a equipe a buscar um resultado positivo sobre o São Paulo no domingo (19), às 16 horas, no Morumbi. O Dragão chegou a figurar na 7ª colocação após a vitória sobre o Bahia, por 2 a 1, há um mês. De postulante à vaga na Copa Libert...