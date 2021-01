Esporte Atlético-GO perde para xará mineiro e chega a 4 rodadas sem vencer na Série A Com 36 pontos, o time goiano precisa de um resultado positivo na quarta-feira (20), no Rio, diante do lanterna Botafogo

Na noite deste domingo (17), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético-GO foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, que ainda briga pelo título e é o melhor mandante da competição. O Dragão completa quatro jogos sem triunfo no torneio nacional - são dois empates e duas derrotas. Com 36 pontos, o time goiano precisa de um resultado positivo na quarta-feira (20), ...