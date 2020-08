Esporte Atlético-GO perde para o Ceará no Olímpico e chega à quarta derrota seguida Dragão sofre a primeira derrota em casa e segue com apenas 4 pontos no Brasileiro

O Atlético-GO continua em declínio técnico na Série A. No Estádio Olímpico, o Dragão foi batido pelo Ceará, na noite deste domingo (30), por 2 a 0. Essa é a 4ª derrota seguida do time atleticano, nas quais não fez gol e apaga a melhor impressão, deixada na estreia vitoriosa, com goleada (3 a 0) sobre Flamengo. Desde a primeira e única vitória, no dia 12 de agosto...