Esporte Atlético-GO perde para Inter e abre oitavas da Copa do Brasil em desvantagem Gol de pênalti no finalzinho melhora um pouco situação do Dragão para a partida de volta, mas equipe goiana inicia decisão de vaga com derrota

O Atlético-GO tinha consciência de que seria difícil enfrentar o Inter, de igual pra igual, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desfalcado de sete jogadores, entre titulares e reservas, o Dragão caiu diante da equipe gaúcha, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Olímpico, e perdeu por 2 a 1. Houve a superioridade do time adversário em campo e nas opções q...