Esporte Atlético-GO perde para Cuiabá em jogo marcado por reclamações com arbitragem Equipe atleticana completa quatro rodadas sem vitória - são dois empates e duas derrotas seguidas

Em jogo marcado por muitas confusões, expulsões, reclamações quanto à arbitragem e dois gols do Cuiabá anulados em campo, mas validados após utilização do VAR (árbitro de vídeo), o Atlético-GO foi derrotado pelo Dourado, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (21). Atrasada, a partida seria disputada na 3ª rodada, mas teve de ser adiada por causa do uso da Arena P...