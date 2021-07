Esporte Atlético-GO perde do Athletico-PR e sai em desvantagem nas oitavas da Copa do Brasil Dragão volta a perder para o Furacão na Arena da Baixada e terá de reverter cenário no Antônio Accioly

O Atlético-GO poderia ter conquistado um resultado melhor na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, na tarde desta quarta-feira (28), em jogo disputado diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em partida que teve gols marcados no segundo tempo, o Dragão segurou o empate até os 39 minutos, quando deixou escapar a igualdade na capital paranaense. O...