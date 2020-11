Esporte Atlético-GO perde de novo e é eliminado pelo Inter Após equilibrar ações no primeiro tempo, o Dragão viu rival ser superior na segunda etapa e conseguir nova vitória por 2 a 1, no Beira-Rio

O Atlético-GO está eliminado da Copa do Brasil. Perdeu para o Inter, por 2 a 1, na noite de terça-feira (3), no jogo em que chegou a equilibrar as ações com o adversário no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, durante o primeiro tempo. Mas, na etapa final, diante de um adversário com elenco superior, caseiro, favorito e com muito mais história e camisa, o Dragão deu ad...