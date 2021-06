Esporte Atlético-GO perde chances e sofre virada para o Athletico-PR Dragão falha no ataque e na defesa, perde a invencibilidade e vê Furacão seguir com 100% de aproveitamento na Série A

O futebol costuma ser implacável com quem falha durante a partida, seja no ataque ou na defesa. O Atlético-GO provou que errar serviu para decretar a própria sentença na partida disputada na noite deste domingo (20), na Arena da Baixada, na fria Curitiba. O Dragão marcou o primeiro gol sobre o Athletico-PR, tinha o jogo sob controle, sofreu o empate no fim do p...