Esporte Atlético-GO passeia no Olímpico e goleia Flamengo com facilidade Dragão impõe goleada sobre o atual campeão brasileiro em sua primeira partida na volta à Série A do Brasileiro

É em noites como a desta quarta-feira (12) que o futebol vai lamentar a falta do torcedor no estádio. O Atlético-GO fez uma estreia de gala e goleou por 3 a 0 o campeão brasileiro e time que encantou o Brasil nos últimos meses. Com tranquilidade no Estádio Olímpico, o Dragão aplicou uma derrota desconcertante no rubro-negro carioca com gols de seus jogadores de frente H...