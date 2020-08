Esporte Atlético-GO passa a viver ansiedade de testes decisivos Como terá estreia tardia, por causa do adiamento do 1º jogo, clube passou por exames domingo (9)

O elenco do Atlético passou por duas sessões de testes para Covid-19 nos últimos dias. Depois de o presidente do clube, Adson Batista, citar que “a Covid-19 era o principal problema” na preparação e formação da equipe que estreia na Série A quarta-feira (12), contra o Flamengo, no Estádio Olímpico, os atleticanos vivem a expectativa de ter superada essa etapa de incert...