O Atlético-GO projetou, para 2020, duas obras no patrimônio do clube: a ampliação e melhoria da estrutura do departamento médico, no CT do Urias Magalhães, e troca do sistema de iluminação e aumento da capacidade de público do Estádio Antônio Accioly, no Bairro de Campinas. Com a paralisação das atividades na construção civil, por causa da pandemia do coronavírus, as duas frentes de trabalho estão paralisadas no Dragão, sem previsão de retomada.

A praça esportiva ainda teve alguns operários nos ajustes, na segunda-feira (23), mas parou por completo - só terá dois ou três funcionários do clube, conforme informou o vice-presidente do clube, Sebastião José da Silva, na manutenção, o que também vale para o CT do Dragão. As frentes de trabalho estavam sob responsabilidade de empresas terceirizadas.

Desde o fim da semana passada, o CT do clube praticamente parou as atividades e só mantém serviços essenciais, entre eles, o acompanhamento do projeto, mas sem ter os funcionários em atividade nele. A obra já se encaminhava para a fase de acabamento e, na previsão da diretoria, já estava de 70% a 80% concluída. No Accioly, cerca de 20 trabalhadores das terceirizadas ainda trabalhavam até o fim da semana passada, mas começaram a ser liberados pelas empresas. Sebastião José calcula que 60% da obra já foi concluído - o projeto foi elaborado para receber um público acima de 13 mil pessoas, para sediar jogos da Série A do Brasileiro.