Esporte Atlético-GO oficializa contratação de Rithely

O Atlético-GO usou as redes sociais do clube pra oficializar, na tarde desta terça-feira (17), a contratação do volante Rithely, de 29 anos. O jogador estava em fase de treinamentos no CT do Dragão há alguns dias, mas só na quinta-feira (12) é que o rubro-negro confirmou que havia negociado o acerto com o volante, que deixou o Sport após litígio judicial. Até sexta-...