Esporte Atlético-GO: Obras no Antônio Accioly vão parar nesta semana Dragão calcula que 60% do projeto está concluído e, assim que for possível retomar, o projeto será concluído para receber jogos da Série A

A diretoria do Atlético-GO pretendia concluir as obras de ampliação das arquibancadas, adequações e reforma do sistema de iluminação do Estádio Antônio Accioly, além de outros ajustes, até o dia 21 de abril. E, se o Dragão chegasse à final do Goianão, disputar um dos jogos no local. Mas a pandemia do coronavírus provocará efeitos imediatos no projeto, que ficará praticamente p...