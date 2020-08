Esporte Atlético-GO: o sonho de Chico Kim de chegar à seleção sul-coreana Meia-atacante de dupla nacionalidade tem planos de projeção no Campeonato Brasileiro e se preocupa com Covid-19: "melhor ter cuidado do que colocar em risco"

Desde a semana passada no Atlético-GO, o meia-atacante Chico, de 29 anos, espera disputar bem a Série A do Brasileiro, competição em que ele tem experiência anterior - ano passado, fez 11 jogos pelo Ceará no torneio. O jogador tem o sonho de ser convocado pela seleção da Coreia do Sul, já que tem dupla nacionalidade por ser filho de pais sul-coreanos que deixaram a t...