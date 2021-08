Esporte Atlético-GO: novo busto de Antônio Accioly será inaugurado

Numa solenidade reservada, o Atlético-GO fará, na tarde desta quinta-feira (26), às 15 horas, a inauguração do novo busto do patrono do clube, Antônio Accioly. O evento terá a presença de alguns familiares do histórico dirigente, dirigentes do clube e membros da Associação de Torcedores Antônio Accioly (ACAD), responsável pela arrecadação de R$ 15 mil para elaboração d...