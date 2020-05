No Atlético, a campanha do time formado para 2020 era a melhor dos clubes do Estado - o Dragão é atual líder do Campeonato Goiano (23 pontos) e está com boas chances de avançar à 4ª fase da Copa do Brasil. Tudo isso, assim como o convívio diário de um clube que opera com estrutura funcional enxuta traz saudades a um dos funcionários que teve contrato de trabalho suspenso pelo clube, a partir do mês passado. No completo anonimato, como ele pediu, também revelou sentir “medo da doença (coronavírus), do futuro e de perder o emprego”. A partir de agora, terá de contar nos dedos o tempo passar. “Eu me preocupo. Tomara que isso passe logo”, espera o trabalhador, em contato por telefone com a reportagem do POPULAR.

Os casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus crescem no Estado, mesmo que o número de mortos esteja abaixo da média nacional. Os dias de pandemia vão se passando, a fase de isolamento social está mais branda em Goiânia, mas o risco de “essa angústia” não passar tira o sono do funcionário atleticano. O risco de que possa perder o emprego também. “Trabalhei a vida inteira. Eu gosto muito de trabalhar, de estar no Atlético, de meus colegas de trabalho, da diretoria, dos jogadores. Já estou com angústia de ficar parado”.

Na semana passada, a maioria dos funcionários administrativos do Atlético estava em regime de férias coletivas. Porém, o clube anunciou que cerca de 60% do quadro terá os contratos suspensos, com base na medida provisória (MP) do governo federal, que autoriza esse tipo de ato administrativo nas empresas em tempos de pandemia do coronavírus. Em relação aos jogadores, o presidente Adson Batista aguarda o retorno dos atletas para discutir redução salarial.

O fato de estar em casa, sem trabalhar, é relatado pelo funcionário anônimo como algo que o deixa angustiado. O que mais quer é retomar a função no quadro funcional atleticano e ainda torce para que os colegas também possam ser mantidos no cargos que ocupam. Tempo de casa, um segredo, é motivo de orgulho.

O trabalhador anônimo solicitou que, além do nome, não fossem citados função no clube, dados pessoais nem da família, há quanto tempo trabalha no Dragão. Pretende reorganizar a vida com suspensão do salário na Carteira de Trabalho que, a partir de agora, será equivalente ao seguro-desemprego, a ser depositado na conta corrente. Assim, sem citar valores, sabe que terá de economizar um pouco mais para atravessar a fase de vacas magras da crise dentro da pandemia.

Ainda na quarentena, fica ao lado da família em casa. Diz que já “está cansado de assistir televisão” e quer mesmo é que alguém do clube possa avisá-lo de que já pode voltar a trabalhar diariamente no clube. “Não é só eu. Todos estão doidos para voltar.”