Esporte Atlético-GO negocia renovação com trio e atacante não fica para 2021 Júnior Brandão não terá vínculo estendido e encerra a 2ª passagem pelo Dragão no final deste ano. Gilvan, Chico e Wellington Rato serão procurados para permanecer no clube rubro-negro

O Atlético segue a movimentação para renovar contratos de jogadores que possuem vínculos próximos do fim. O atacante Wellington Rato, o zagueiro Gilvan e o meia Chico serão procurados pela diretoria rubro-negra para estenderem suas permanências no Dragão. O trio possui vínculo até o final da atual edição da Série A, em fevereiro do ano que vem. Os tempos dos...