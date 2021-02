Esporte Atlético-GO negocia para trazer zagueiro campeão em 2016 Dragão está no mercado para buscar reforços para temporada 2021

O Atlético-GO perderá alguns titulares após a decisão do Goianão 2020, no dia 27 de fevereiro, mas, ao mesmo tempo, a diretoria negocia para trazer peças de reposição à temporada 2021. Uma delas poderá ser a volta de um velho conhecido no clube. O zagueiro Marllon, de 28 anos e 1,86m. Marllon foi campeão da Série B 2016, era um dos líderes do elenco e atuou na maioria d...