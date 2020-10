Esporte Atlético-GO negocia o empréstimo de atacante da base do Flamengo Clube goiano tem concorrência de outras equipes do Brasileiro e espera rubro-negro carioca decidir se vai emprestar jogador

O Atlético-GO está no mercado em busca de mais jogadores para reforçar o elenco. O Dragão mantém contatos com a diretoria do Flamengo e mostra interesse pelo jovem atacante Rodrigo Muniz, de 19 anos e 1,84m. O clube goiano tem, como concorrentes, o Sport e o Coritiba. Além deles, terá de esperar pela decisão do rubro-negra carioca, que tem relacionado o jogador para j...