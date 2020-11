Esporte Atlético-GO negocia com plano B para o comando Após “não” de Zé Ricardo, clube negocia com outro técnico. Interino vai dirigir o time diante do Corinthians

O Atlético-GO continua no mercado em busca de um novo treinador pra assumir a equipe e dirigi-la na sequência da Série A do Brasileiro. O Dragão espera sacramentar negociação com o que chama de “plano B”, após a recusa de Zé Ricardo. A ideia é anunciar nesta sexta-feira (6) ou, no máximo, neste sábado (7), e que ele possa assistir ao jogo diante do Corinthians, na abertura do ...