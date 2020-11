Esporte Atlético-GO negocia com dois técnicos Presidente do clube pretende fechar negócio e anunciar novo treinador até esta sexta-feira (6)

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista pretende anunciar o novo treinador do Atlético nesta quinta (5) ou sexta-feira (6). O dirigente não confirma, mas abriu negociações com dois treinadores, os chamados planos A e B. O presidente evita citar nomes dos interessados. A intenção é de que o contratado possa chegar e ainda preparar o time atleticano para o jogo com o C...