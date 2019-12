Esporte Atlético-GO nega ter propostas por meias Jorginho e Matheuzinho são alvos de sondagens e Dragão pode ouvir ofertas, mas contato ainda não foi feito

A diretoria do Atlético ainda trabalha para anunciar permanência de jogadores importantes no elenco que precisam renovar seus contratos. Por outro lado, também fica de olho no assédio sobre jogadores que estão valorizados no mercado. Jorginho e Matheuzinho são jogadores que tiveram saídas especuladas. No entanto, o Dragão não recebeu propostas pelos dois jogadores.O n...