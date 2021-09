Esporte Atlético-GO: Natanael admite ansiedade por volta de torcida no estádio Atlético-GO vive expectativa para liberação de público nos estádios para a partida contra o Corinthians

O Atlético-GO vê com ansiedade a possibilidade de retorno do público aos estádios ainda neste mês de setembro. O Dragão jogará no domingo (12) diante do Corinthians, às 18h15, no Estádio Antonio Accioly. O assunto será tratado nesta quarta-feira (8) em reunião virtual da CBF com dirigentes dos clubes das Séries A e B. Os clubes precisam alinhar a liberação entre eles, a ...