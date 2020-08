Esporte Atlético-GO: 'não tenho de fazer avaliação sobre o meu trabalho', diz Mancini Para técnico do Dragão, há pressão exagerada sobre o momento do clube, que não vence há quatro jogos na temporada

Os últimos resultados do Atlético-GO ficaram aquém das expectativas da diretoria, da torcida e da imprensa.O Dragão vem de quatro jogos seguidos sem vitória - empate com Sport e três derrotas seguidas, para Inter-RS, Goiás e São José-RS, na noite desta quinta (27), no Estádio Passo D"Areia, em Porto Alegre. Questionado sobre qual avaliação já fez sobre o trabalho à f...