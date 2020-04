Esporte Atlético-GO não tem previsão para retomar reforma de estádio Ampliação da capacidade está adiantada, mas implantação de nova estrutura de iluminação é gargalo. Queda de receita trava a obra

Desde o dia 23 de março, as obras de ampliação da capacidade (público) e modernização do sistema de iluminação do Estádio Antônio Accioly estão paralisadas. À época, foram interrompidas por causa de decreto do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, restringindo as atividades da construção civil no Estado. Elas foram liberadas na segunda-feira (20), mas o...