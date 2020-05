Esporte Atlético-GO não tem data para volta, e semana será decisiva Adson Batista espera semana cheia de reuniões e espera chegada de testes para coronavírus para fazer exame nos atletas

O Atlético ainda não definiu a data para retomar as atividades no clube. A previsão do presidente Adson Batista é de quea semana será marcada por reuniões para chegar a uma decisão concreta. Diante das incertezas, o Dragão tenta se adiantar. Adson Batista usará a semana para adequar o clube às orientações da CBF, que ainda sofrem ressalva do Ministério da Saúde....