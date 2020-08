Esporte Atlético-GO não tem casos de Covid-19 na terceira testagem do Brasileiro Três desfalques para a partida contra o Internacional não têm relação com o coronavírus

Após o jogo com o Sport, na noite de domingo (16), o elenco do Atlético-GO passou pels testes RT-PCR para Covid-19 como parte do protocolo para o jogo com Internacional, nesta quarta-feira (19), em Porto Alegre, e não teve casos positivos. Foram testadas 18 pessoas - 17 atletas mais o técnico, Vagner Mancini. Todos testaram negativo e poderão ser relacionados à viag...