Esporte Atlético-GO não obtém laudo do Accioly, e jogo contra o Corinthians será no Olímpico Segundo o Dragão, o laudo técnico do Corpo de Bombeiros não foi obtido por causa de detalhes em corrimão da arquibancada

O Atlético-GO planejava reabrir o Estádio Antônio Accioly neste sábado (7), às 21 horas, diante do Corinthians, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o Dragão, o laudo técnico do Corpo de Bombeiros não foi obtido por causa de detalhes em corrimão da arquibancada. O Dragão terá de fazer o reparo exigido e esperar o próximo jogo em casa, que se...