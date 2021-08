Esporte Atlético-GO não disputará Copa Verde 2021 Diretoria atleticana alega que elenco principal é enxuto e o sub-20 trabalha em outras frentes

O Atlético-GO desistiu de disputar a Copa Verde de 2021. O Dragão tinha a vaga assegurada no torneio regional por ter sido campeão do Goianão 2020, mas decidiu abrir mão de participar da competição, prevista para começar no dia 14 de outubro. A diretoria atleticana alega não ter como garantir presença no torneio por duas razões: o elenco profissional é reduzido e está...