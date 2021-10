Esporte Atlético-GO não concorda com adiamento de jogos da Série A Dragão entende que as datas já estão espremidas até o ano que vem e mais mudanças em tabelas, neste momento, só servirão para comprometer ainda mais o calendário

O Atlético-GO se planejou para disputar 17 jogos nos próximos dois meses (outubro e novembro). O clube não concorda com o adiamento de mais partidas do Brasileirão, para que as equipes que têm jogadores convocados para a seleção brasileira não disputem jogos nos períodos das Eliminatórias Sul-Americanas. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, não concorda com ...