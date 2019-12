Esporte Atlético-GO não chega a acordo e dupla deixa o clube Lateral direito Jonathan e o volante Nathan não vão permanecer no Dragão para a temporada 2020

A direção do Atlético-GO não conseguiu acordos com o lateral direito Jonathan e o volante, que também joga como zagueiro, Nathan. A dupla teve contratos encerrados após a Série B e não permanecerá no Dragão para a temporada 2020. A informação foi confirmada pela reportagem junto ao presidente Adson Batista. Jonathan possui direitos ligados ao Água Santa-SP e Nath...