Esporte Atlético-GO não aproveita expulsão e perde para o RB Bragantino Dragão jogou com um a mais desde os 29 minutos do 1º tempo, mas não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e foi derrotado fora de casa na abertura da 26ª rodada da Série A

O Atlético-GO não aproveitou a superioridade numérica, quando jogou com uma mais desde os 29 minutos do 1º tempo, e perdeu por 1 a 0 para o RB Bragantino na abertura da 26ª rodada da Série A. Fora de casa, no estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista/SP), o Dragão sofreu com falta de criatividade ofensiva e viu Jadsom marcar o único gol da partida disputada nesta terça...