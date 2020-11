Esporte Atlético-GO não acerta com Zé Ricardo e encerra negociação Treinador também teria uma proposta do futebol japonês. Interino comandará Dragão contra o Corinthians e clube parte para plano B para o comando

Não houve acordo entre o Atlético-GO e o técnico Zé Ricardo. A diretoria do Dragão deu por encerrada, na tarde desta quinta-feira (5), as conversas com o treinador, que chegou a vir a Goiânia pra conhecer a estrutura do clube e negociar diretamente com o presidente do Dragão, Adson Batista. Agora, o clube goiano buscará alternativa para ter novo técnico para a sequência d...