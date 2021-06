Esporte Atlético-GO muda fim do roteiro e bate Fluminense em casa Zagueiro Nathan Silva aproveitou cruzamento de Arthur Gomes para dar a vitória ao Dragão

Foi difícil e até certo ponto dramático pelas chances de gol desperdiçadas no segundo tempo, mas o Atlético-GO conquistou a tão almejada reabilitação na Série A do Brasileiro na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Antônio Accioly. Vitória atleticana por 1 a 0 sobre o Fluminense em partida na qual os atacantes rubro-negros não estavam com a pontaria calibr...