Esporte Atlético-GO muda e volta ao mercado por novo técnico Dragão anunciou a saída de Eduardo Barroca, que teve aproveitamento de 42,66% em 25 jogos no clube

Desde a tarde desta segunda-feira (27), o Atlético-GO está no mercado em busca de um novo treinador. O clube procura um nome para o lugar de Eduardo Barroca, que saiu após uma série de resultados que fizeram o clube perder posições na Série A. O Dragão esteve bem perto do grupo dos seis melhores colocados (G6), mas caiu para o 12º lugar após empate de 0 a 0 com o Cui...